Menu
Menu Busca domingo, 24 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo MS Ativo - Maio26
Polícia

Motociclista é socorrido em estado grave após acidente com carro em Campo Grande

Vítima chegou a entrar em parada cardiorrespiratória, que foi revertida pelos socorristas

24 maio 2026 - 13h30Vinicius Costa e Vinicius Santos    atualizado em 24/05/2026 às 13h38
Militares e socorristas do Samu atuaram na reversão da PCRMilitares e socorristas do Samu atuaram na reversão da PCR   (Vinicius Santos)

Motociclista, de 64 anos, que conduzia uma CBR 600, foi socorrido em estado grave no começo da tarde deste domingo, dia 24, após sofrer um grave acidente na Rua Coxim, paralela com a Avenida Cônsul Assaf Trad, na região do Nova Lima, em Campo Grande.

Ele chegou a entrar em parada cardiorrespiratória em razão do impacto do acidente, mas militares do Corpo de Bombeiros e socorristas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) reverteram o quadro e conseguiram salvar a vítima.

Segundo soube a reportagem, populares chegaram a iniciar as manobras antes mesmo das viaturas de socorro chegarem ao local. A princípio, o idoso deverá ser levado para a Santa Casa.

O JD1 Notícias apurou que o Chevrolet Ônix saía do shopping na região da Cônsul Assaf, enquanto a motocicleta seguia pela rua Coxim no sentido centro ao bairro e possivelmente, pode ter desrespeitado a sinalização de 'Pare' e colidido contra o carro, que acessava a via.

É possível que a Polícia Científica seja acionada para também atuar na ocorrência.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Momento que o Corpo de Bombeiros atendia uma das vítimas
Polícia
Passageiro de motocicleta morre em acidente com carro em Três Lagoas
Motocicleta da vítima e os cacos do acidente
Polícia
Motociclista sofre fratura exposta em acidente no centro de Aquidauana
Arma usada pelo faccionado no ataque em Aparecida do Taboado
Polícia
Suspeito revela guerra de facções e é preso por atentado em Aparecida do Taboado
Várias viaturas ficaram de vigia na frente do Hospital da Vida
Polícia
Policiais do DOF ficam feridos após acidente na MS-379, em Dourados
Equipamentos de monitoração eletrônica
Polícia
Suspeito rompe tornozeleira, esfaqueia mulher e acaba preso em Aparecida do Taboado
Perícia esteve pelo local
Polícia
Homem tenta matar pai, avança com faca contra PMs e morre em Três Lagoas
Dracco é quem realizou a prisão da dupla
Polícia
Polícia Civil prende condenados durante operação contra o crime organizado em MS
Ações foram diligenciadas pela Polinter
Polícia
Quatro foragidos são presos durante ações da Polinter em Campo Grande
Todo material foi apreendido
Polícia
Polícia Penal apreende drogas e celulares enviados por drones à PED de Dourados
Fogos de artíficios apreendidos
Polícia
Explosão de bomba em frente a escola leva polícia a apreender fogos em comércio de MS

Mais Lidas

Foto: Arquivo
Justiça
Justiça anula demissão de Tiago Vargas e determina volta ao cargo na Polícia Civil
Foto: Divulgação
Cidade
Fort Atacadista e Comper abrem vagas para nova função em MS
Presidente Lula segue em agenda internacional
Política
'Vamos ver quem é quem', diz Lula sobre redução da jornada de trabalho
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 22/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 22/5/2026