Motociclista é socorrido em estado grave após acidente com carro em Campo Grande

Vinicius Costa e Vinicius Santos atualizado em 24/05/2026 às 13h38

Motociclista, de 64 anos, que conduzia uma CBR 600, foi socorrido em estado grave no começo da tarde deste domingo, dia 24, após sofrer um grave acidente na Rua Coxim, paralela com a Avenida Cônsul Assaf Trad, na região do Nova Lima, em Campo Grande.

Ele chegou a entrar em parada cardiorrespiratória em razão do impacto do acidente, mas militares do Corpo de Bombeiros e socorristas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) reverteram o quadro e conseguiram salvar a vítima.

Segundo soube a reportagem, populares chegaram a iniciar as manobras antes mesmo das viaturas de socorro chegarem ao local. A princípio, o idoso deverá ser levado para a Santa Casa.

O JD1 Notícias apurou que o Chevrolet Ônix saía do shopping na região da Cônsul Assaf, enquanto a motocicleta seguia pela rua Coxim no sentido centro ao bairro e possivelmente, pode ter desrespeitado a sinalização de 'Pare' e colidido contra o carro, que acessava a via.

É possível que a Polícia Científica seja acionada para também atuar na ocorrência.

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