Motociclista é socorrido em estado grave após acidente em Nova Andradina

Um motociclista foi socorrido em estado grave após se envolver em um acidente entre duas motos na manhã desta quarta-feira (26), na BR-376, em frente ao Distrito Industrial de Nova Andradina.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, a colisão aconteceu enquanto um dos pilotos tentava fazer uma conversão para acessar o Distrito Industrial atingindo o outro veículo, que trafegava sentido ao frigorífico da cidade.

Por conta da batida violenta, os dois foram jogados ao solo. Um dos homens ficou gravemente ferido, com traumatismo craniano e suspeita de fratura de fêmur. O outro envolvido teve escoriações leves pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo as vítimas e as encaminhando para o Hospital Regional. O local do acidente foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da PRF (Polícia Militar Rodoviária).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também