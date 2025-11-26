Menu
Menu Busca quarta, 26 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Motociclista é socorrido em estado grave após acidente em Nova Andradina

O outro envolvido na colisão teve ferimentos leves pelo corpo

26 novembro 2025 - 14h43Brenda Assis
A vítima foi socorrida pelo Corpo de BombeirosA vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros   (Reprodução/Jornal da Nova)
Dr Canela

Um motociclista foi socorrido em estado grave após se envolver em um acidente entre duas motos na manhã desta quarta-feira (26), na BR-376, em frente ao Distrito Industrial de Nova Andradina.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, a colisão aconteceu enquanto um dos pilotos tentava fazer uma conversão para acessar o Distrito Industrial atingindo o outro veículo, que trafegava sentido ao frigorífico da cidade.

Por conta da batida violenta, os dois foram jogados ao solo. Um dos homens ficou gravemente ferido, com traumatismo craniano e suspeita de fratura de fêmur. O outro envolvido teve escoriações leves pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo as vítimas e as encaminhando para o Hospital Regional. O local do acidente foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da PRF (Polícia Militar Rodoviária).

Reportar Erro
Dr Canela
Assembleia Nov25 Square

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carros de luxo apreendidos após prisão do suspeito no bairro Daniel Fonseca em Uberlândia
Polícia
Foragido de MS, 'Tio Doni' que arquitetou plano contra promotores é preso em MG
Imagem Ilustrativa
Polícia
Jovem leva tapa no rosto durante briga com a mãe em Dourados
Depac Dourados
Polícia
Streamer de Dourados é vítima de homofobia durante live nas redes sociais
Operação mirou uma máfia montenegrina
Polícia
Operação da PF contra tráfico realizado por máfia montenegrina respinga em MS
PF avança em investigação sobre morte de indígena em MS após apreensão de dispositivos
Polícia
PF avança em investigação sobre morte de indígena em MS após apreensão de dispositivos
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Motorista é socorrido após bater carro em coqueiro em Dourados
Buscas seguem sendo realizadas
Polícia
VÍDEO: Bombeiros fazem buscas por jovem que desapareceu no rio Paraguai
Confusão aconteceu em uma sorveteria
Polícia
VÍDEO: Homem é contido após tentar atacar jovem com cadeirada em sorveteria de Ivinhema
Artista foi atingido várias vezes pelo ladrão
Polícia
Polícia indicia criminoso que roubou e atacou artista plástico em Campo Grande
Drogas foram apreendidas pelas equipes
Polícia
Caminhão com fundo falso e drogas é interceptado pelo FICCO-MS na BR-163, em Jaraguari

Mais Lidas

Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Casas populares
Cidade
Inscrições para mais de 200 apartamentos populares encerram nesta quarta na Capital
Everson foi morto a tiros
Polícia
Mecânico é assassinado a tiros na frente da namorada no Parque do Lageado