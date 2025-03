Motociclista Ã© socorrido em estado grave apÃ³s capacete partir ao meio durante acidente

Motociclista, de 50 anos, foi socorrido em estado grave depois de sofrer um acidente na madrugada de terça-feira (4), na rua João Dantas Figueira, em Três Lagoas.

Conforme as informações do site 24H News MS, a vítima seguia pela via quando acabou perdendo o controle de direção e caiu, batendo a cabeça no asfalto. Por conta da queda, ele teve um traumatismo craniano.

Populares que viram a cena acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Durante o atendimento, o homem chegou a ficar inconsciente, sendo necessário o acionamento de uma equipe avançada para atender o caso.

Com traumatismo craniano e várias escoriações pelo corpo, o motociclista foi encaminhado para o Hospital Auxiliadora, onde recebe atendimento médico especializado.

Ainda segundo o site, o capacete que usava acabou se partindo ao meio devido ao acidente. No entanto, ele não estaria em alta velocidade. A motocicleta foi recolhida e encaminhada para a delegacia, mas estava com a documentação em dia.

