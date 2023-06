Motociclista é socorrido inconsciente após bater em caminhão estacionado no Aero Rancho

Um jovem, de 22 anos, identificado como Breno Costa Santos, foi socorrido inconsciente e precisou ser intubado antes de ser levado para a Santa Casa. Ele pilotava sua moto quando bateu em um caminhão estacionado na rua Ezequiel Ferreira Lima, no bairro Aero Rancho, na madrugada desta terça-feira (13).

Ele recebeu atendimento médico pelo Corpo de Bombeiros ainda no local do acidente, mas logo foi removido para o hospital pela URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima trafegava pela via e próximo ao cruzamento das ruas Assaí e Cambará, atingiu a traseira do caminhão Ford, que estava estacionado na via.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve pelo local e apurou as primeiras informações e soube que a motocicleta foi removida do acidente por populares, mas conseguiu identificar avarias no veículo como danos no farol, para-lamas dianteiro, tanque e retrovisores.

Em virtude da gravidade do acidente, a Perícia Científica e a Polícia Civil também estiveram no local do acidente para colher mais detalhes sobre o ocorrido.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima de lesão corporal provocado pela própria vítima.

