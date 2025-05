Motociclista é socorrido por PM após sofrer acidente no Parque dos Poderes

Um motoqueiro, que não teve o nome divulgado, foi socorrido por um soldado da PM (Polícia Militar) após um acidente na tarde desta segunda-feira (12), na rotatória do cruzamento da Avenida Des. Leão Neto do Carmo com a Avenida Pres. Manoel Ferraz de Campo Sales, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Conforme o apurado pela reportagem, a moto seguia pela rua quando acabou entrando na frente de um Toyota Etios. Por conta da ação, os condutores não conseguiram evitar a colisão e o motociclista foi arremessado ao solo.

O soldado, que estava de serviço no Comando Geral da PMMS, foi até a cena do acidente, prestando auxilio na imobilização e acionando o Corpo de Bombeiros. Após a avaliação inicial, e apesar de estar com dores, o motociclista foi liberado.

O trânsito foi controlado na região, sendo posteriormente liberado com a retirada dos automóveis da via.

