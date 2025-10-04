Motociclista embriagada sofre acidente de trânsito em Nova Andradina

Uma jovem de 21 anos ficou gravemente ferida após se envolver em um acidente de trânsito na noite de sexta-feira (3), na Vila Operária, em Nova Andradina. Ela estava conduzindo uma motocicleta e, de acordo com informações, ela bateu em um carro no cruzamento da avenida José Heitor de Almeida Camargo com a rua José Taveira de Souza.

O carro seguia pela via preferencial quando foi atingido, com o impacto, a motociclista foi arremessada ao solo, sofrendo ferimentos graves.

A Polícia Militar foi acionada via Central de Emergências (190) e, ao chegar no local, encontrou a motociclista caída, sendo socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar. Os veículos envolvidos, a motocicleta e o automóvel, já estavam estacionados.

Durante o atendimento, os bombeiros perceberam que a jovem exalava forte odor etílico, estava agitada, com os olhos avermelhados. Ela foi levada para o Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba, onde os médicos confirmaram sinais de embriaguez.

A jovem foi encaminhada para cirurgia com fratura no fêmur direito, antes disso ela admitiu ter consumido vodka desde as 14h e, ao fazer o teste de alcoolemia, foi detectado 0,52 mg/L, o que configura crime de trânsito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também