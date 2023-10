Motociclista escapa da morte após guidão de moto quebrar na Guaicurus

Motociclista, que não teve a identidade divulgada, escapou da morte após colidir contra uma árvore na Avenida Guaicurus na manhã deste sábado (21). O acidente aconteceu na região do bairro Universitário, em Campo Grande.

O JD1 apurou que a motociclista acabou perdendo o controle do veículo porque o guidão da moto acabou quebrando. Com isso, ela acabou subindo na calçada e colidindo contra uma árvore. O acidente, poderia ter sido mais grave ainda se a motociclista tivesse acertado em cheio o tronco.

A mulher foi socorrida pela unidade URSA do Corpo de Bombeiros, sendo levada para a Santa Casa com ferimentos leves pelo corpo. Além do socorro, uma equipe do Batalhão de Trânsito esteve no local para atender a ocorrência.

