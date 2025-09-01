Motociclista faz retorno irregular e morre ao ser atingido por carro na BR-163

Homem, de 49 anos, identificado apenas como Alexandre, morreu após a moto que ele estava ser atingida por um carro na BR-163, entre as cidades de Campo Grande e Jaraguari. O acidente fatal aconteceu na noite de domingo (31).
Conforme o boletim de ocorrência, o motorista do Fiat Uno contou que seguia pela rodovia sentido Campo Grande, quando assustou ao ver o motociclista saindo do canteiro central para acessar a pista, fazendo um ‘retorno’ irregular. Neste momento, ele não conseguiu evitar a colisão e atingiu a traseira da moto.
Por conta disso, o carro andou mais 81 metros arrastando o veículo e a vítima fatal. Durante o acidente, a moto ainda foi lançada para cima do para-brisa, danificando toda a parte frontal do Uno.
O condutor do carro foi socorrido pela Motiva/CCR MS Vias e levado para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico especializado. A Perícia Técnica e Polícia Civil atenderam o caso junto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal).
Os fatos foram registrados na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.