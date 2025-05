Motociclista fica em estado grave ao bater em caminhonete da Sejusp na Capital

Motociclista, de 34 anos, foi socorrido em estado grave no começo da noite desta segunda-feira (5), após se envolver em um acidente de trânsito com uma Toyota Hilux, pertencente a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), no Parque dos Poderes.

Conforme consta no boletim de ocorrência, o condutor da caminhonete relatou que parou na faixa de rolamento da Avenida do Poeta para aguardar a travessia de pedestre pela faixa, quando o motociclista bateu no veículo.

O homem ficou em estado grave, sofrendo múltiplas fraturas e inicialmente um traumatismo cranioencefálico leve, mas que evoluiu para grave ao longo do atendimento, e ele foi encaminhado para a Santa Casa inconsciente e desorientado pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito esteve no local e não constatou nenhuma irregularidade nos veículos, porém, como se tratava de um veículo oficial, foi necessário a presença da Polícia Científica para os levantamentos de praxe.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima de lesão corporal provocado pela própria vítima.

