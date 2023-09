Motociclista fica em estado grave ao ser atingida por motorista bêbado na Vila Nasser

Colisão frontal no cruzamento entre a Rua Tenente Lira e a Rua Marli, na Vila Nasser, em Campo Grande, durante a noite de sexta-feira (8), deixou uma motociclista de 47 anos em estado grave.

Segundo o registro policial, ela estava em uma Honda Fan 160 seguindo pela Rua Marli quando, ao passar no cruzamento, foi atingida por uma caminhonete Fiat Toro, que seguia pela Rua Tenente Lira.

Consta no boletim de ocorrência que o motorista da Toro, de 38 anos, estava com visíveis sinais de embriaguez e teria avançado a sinalização de ‘Pare’. Ele teria contado aos policiais militares que consumiu quatro cervejas na hora do almoço, porém, se recusou a fazer o teste do bafômetro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo a vítima com fratura exposta na perna direita e escoriações pelo corpo. Por conta da gravidade do ferimento, a motociclista precisou ser encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande.

Devido ao seu visível estado de embriaguez, o motorista da Toro foi preso em flagrante após os policiais registraram o Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora. O caso acabou sendo registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

