Motociclista fica em estado grave após acidente em cruzamento do Nova Campo Grande

Motociclista, de 24 anos, ficou em estado grave em decorrência de um acidente de trânsito envolvendo um veículo de passeio, na madrugada desta segunda-feira (5), no cruzamento das ruas 57 e 50, na Vila Nova Campo Grande, nesta Capital.

Consta no boletim de ocorrência, que a vítima foi encaminhada para a Santa Casa com auxílio do Corpo de Bombeiros. Contudo, não foi dito os ferimentos que a vítima sofreu em razão do acidente.

Ainda conforme o registro, a colisão aconteceu enquanto o motociclista seguia pela rua 57 e o motorista, de 50 anos, seguia pela rua 50 em um Hyundai HB20.

A motocicleta atingiu a lateral esquerda do automóvel. A Polícia Militar de Trânsito esteve no local e constatou que os dois condutores possuíam habilitação, os veículos estavam em dia e ninguém estava com sinais de embriaguez.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos para coletar maiores informações a respeito do acidente.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

