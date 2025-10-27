Motociclista fica em estado gravíssimo ao perder o controle e bate em lixeira

Um motociclista de 47 anos foi socorrido em estado gravíssimo após se acidentar durante a noite deste domingo (26), Rua Dom João VI, no Bairro Jardim Monte Líbano, em Dourados.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Ligado na Notícia, a vítima seguia de moto pela rua quando, por motivos ainda não identificados, acabou perdendo o controle de direção e colidiu contra uma lixeira.

Por conta da violência da colisão, a vítima ficou com ferimentos graves. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, prestando os primeiros atendimentos e intubando o rapaz ainda no local do acidente. Posteriormente, ele foi encaminhando para o Hospital da Vida.

Ainda segundo o site, o rapaz teria sofrido um traumatismo craniano. O acidente será investigado pela polícia.

