Menu
Menu Busca segunda, 27 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Motociclista fica em estado gravíssimo ao perder o controle e bate em lixeira

Ele foi intubado ainda no local do acidente pelas equipes do SAMU, sendo encaminhado para o Hospital da Vida

27 outubro 2025 - 15h51Brenda Assis
A vítima sofreu um traumatismo craniano durante o acidenteA vítima sofreu um traumatismo craniano durante o acidente   (Sidnei Bronka/Ligado Na Notícia)

Um motociclista de 47 anos foi socorrido em estado gravíssimo após se acidentar durante a noite deste domingo (26), Rua Dom João VI, no Bairro Jardim Monte Líbano, em Dourados.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Ligado na Notícia, a vítima seguia de moto pela rua quando, por motivos ainda não identificados, acabou perdendo o controle de direção e colidiu contra uma lixeira.

Por conta da violência da colisão, a vítima ficou com ferimentos graves. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, prestando os primeiros atendimentos e intubando o rapaz ainda no local do acidente. Posteriormente, ele foi encaminhando para o Hospital da Vida.

Ainda segundo o site, o rapaz teria sofrido um traumatismo craniano. O acidente será investigado pela polícia.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ilustrativa
Polícia
Dado como morto, bebê 'acorda' no velório e chora dentro do caixão
Hospital Militar de Área de Campo Grande -
Polícia
AGORA: Soldado do Exército morre ao ser baleado no pescoço em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Ladrão furta carteira, mas é pego ao usar cartão em conveniência do Nova Campo Grande
Prisão aconteceu no último sábado
Polícia
Trio preso por tráfico de "maconha dos playboys" é solto pela Justiça da Capital
Delegacia de Polícia de Corumbá, onde caso foi registrado
Polícia
Mulher deixa filhos sozinhos em casa para beber no bar e acaba presa em Corumbá
Sequestrador chegou a mandar foto de filha de Gerson Palermo no cativeiro
Polícia
Narcotraficante solto por desembargador de MS é acusado de sequestrar filha na Capital
Fato aconteceu nas imediações da Orla Ferroviária, em Campo Grande
Polícia
Rapaz é severamente espancado por trio e sofre fratura no braço em Campo Grande
Igor e Tiago desapareceram no rio Sucuriú
Polícia
Corpos de jovens que sumiram no Rio Sucuriú são encontrados pelos bombeiros
JD1TV: Pescador denuncia efeitos predatórios da pesca esportiva no Rio Ivinhema
Geral
JD1TV: Pescador denuncia efeitos predatórios da pesca esportiva no Rio Ivinhema
Dupla foi detida em uma fazenda
Polícia
Degolados em homicídio no Colibri, casal foi acusado de furtos por assassino

Mais Lidas

Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
Imagem ilustrativa
Geral
Condomínios de Campo Grande vivem clima eleitoral com chapas, campanhas e planos de gestão
Polícia isolou o local da cena do possível crime
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Kayk foi morto a facadas
Polícia
Jovem é assassinado a facadas e polícia recolhe corpo durante velório em Amambai