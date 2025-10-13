Menu
Polícia

Motociclista fica ferido ao ser atingido por motorista embriagado em Ponta Porã

O condutor acabou sendo preso em flagrante

13 outubro 2025 - 16h41Brenda Assis

Homem, de 30 anos, foi preso na noite deste domingo (12) no distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã, após se envolver em um acidente de trânsito enquanto dirigia embriagado e sem habilitação.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu em uma esquina sem sinalização, quando um carro Volkswagen Gol colidiu com uma motocicleta Honda NXR 150 Bros. Por conta da colisão, o motociclista de 19 anos ficou ferido.

O condutor da motocicleta, que também não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sofreu lesões e foi socorrido inicialmente no posto de saúde local. Devido à suspeita de fratura em um dos pés, ele foi transferido para o Hospital Regional de Ponta Porã.

O motorista do carro apresentava sinais claros de embriaguez, como odor etílico e fala desconexa. Submetido ao teste do bafômetro, o resultado foi de 0,41 mg/l de álcool no sangue, configurando crime de trânsito conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

Ainda segundo a PM, o veículo do autor, com licenciamento vencido e parte frontal danificada, foi removido ao Grupamento da Polícia Militar de Itamarati. A motocicleta, com avarias na carenagem, foi retirada do local por um familiar do condutor ferido.

O motorista foi detido e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, onde permanece à disposição da Justiça.

