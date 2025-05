Motociclista fica ferido após acidente com carro em Corumbá

Colisão entre carro e uma motocicleta, deixou jovem de 19 anos ferido na Rua Antônio João esquina com Alameda Simon Bolivar, no bairro Cristo Redentor, parte alta de Corumbá. O caso aconteceu na terça-feira (29).

Conforme as informações do 3° Grupamento de Bombeiros Militar, as equipes foram acionadas por volta das 9h50. Ao chegar no endereço indicado, encontrou o motociclista com escoriações pelo corpo, se queixando de dores fortes na cintura pélvica e lombar.

Depois do atendimento emergencial, o rapaz foi removido para o Pronto-Socorro Municipal. A condutora do veículo, de 32 anos, não se feriu.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também