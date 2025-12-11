VÍDEO: Motociclista fica ferido após atingir lateral de caminhão

Um motociclista de 20 anos ficou ferido após um acidente envolvendo um caminhão na manhã desta quinta-feira (11), na Rua Cuiabá, entre as ruas Barão de Melgaço e Cáceres, em Corumbá. O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar em apoio ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

De acordo com os Bombeiros, o jovem seguia pela via quando perdeu o controle da motocicleta e bateu na lateral do caminhão. Com o impacto, ele caiu no asfalto e sofreu ferimentos.

A equipe de resgate realizou os primeiros atendimentos no local. O motociclista apresentava suspeita de fratura na perna esquerda e precisou ser imobilizado.

Após ser estabilizado, ele foi levado ao Pronto-Socorro Municipal. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

