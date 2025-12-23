Motociclista fica ferido após saída de pista em Miranda

Um acidente de trânsito mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde de ontem (22), após a saída de pista de uma motocicleta na Rua Tiradentes, no bairro Nova Miranda, em Miranda, nas proximidades do ferro-velho do Chula.

No local, a equipe encontrou um homem, sem documentos pessoais, com idade aproximada de 30 anos, inconsciente e caído de costas no chão. Segundo os bombeiros, a vítima apresentava diversas escoriações pelo corpo e sinais de traumatismo craniano, o que indicava a gravidade do impacto.

Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos ainda na via, com avaliação inicial do quadro clínico e procedimentos de estabilização. Em seguida, o motociclista foi imobilizado e levado com urgência ao Pronto-Socorro do município, onde ficou sob cuidados médicos.

As circunstâncias que levaram ao acidente deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

