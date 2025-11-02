Motociclista fica gravemente ferida após queda de moto em Chapadão do Sul

Uma mulher de 28 anos ficou gravemente ferida após sofrer uma queda de moto na Avenida Mato Grosso do Sul, em Chapadão do Sul, na madrugada deste sábado (2). O acidente ocorreu por volta das 00h49, nas proximidades da Rua Aparecida do Taboado.

De acordo com os socorristas do Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada inconsciente, deitada de barriga para baixo, ao lado de sua moto, que estava em estado precário devido ao impacto. O capacete da mulher foi arremessado durante a queda e apesar de não apresentar fraturas visíveis, os profissionais suspeitaram de traumatismo craniano encefálico (TCE), uma vez que a mulher estava inconsciente e sem sinais de lesões óbvias.

A equipe de atendimento pré-hospitalar realizou os primeiros cuidados e monitorou os sinais vitais, que estavam estáveis no momento do atendimento. Após a estabilização, a vítima foi encaminhada de forma urgente para o Hospital Municipal da cidade, onde foi entregue à equipe médica ainda inconsciente, mas com os sinais vitais preservados.

O acidente aconteceu em um ponto onde a moto provavelmente colidiu com algum obstáculo, como meio-fio ou árvores, mas os socorristas não puderam confirmar os detalhes exatos do ocorrido. A causa do acidente está sendo investigada pelas autoridades locais.

