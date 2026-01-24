Menu
Polícia

Motociclista fica gravemente ferida durante acidente no Tiradentes

A jovem foi socorrida e encaminhada para Santa Casa

24 janeiro 2026 - 09h11Brenda Assis
Polícia Militar de Trânsito esteve no localPolícia Militar de Trânsito esteve no local   (Divulgação/PMMS)

Uma colisão entre duas motocicletas terminou com uma pessoa em estado grave durante a manhã de sexta-feira (23), no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a Santa Casa. Onde a vítima havia dado entrada com diversos ferimentos pelo corpo.

Enquanto isso, as equipes da Polícia Civil estiveram no local do acidente na Rua Soldado Policial Militar Reinaldo de Andrade, para acompanhar os trabalhos da perícia e coletar informações preliminares. Conforme a Polícia Militar, o local não foi preservado, já que quando a guarnição chegou, a área estava descaracterizada e uma das motocicletas envolvidas havia sido retirada por familiares da condutora.

Ainda segundo as informações iniciais, o acidente envolveu duas motocicletas do mesmo modelo, que seguiam em sentidos opostos. Os condutores teriam desviado de outros veículos e, no momento em que se cruzavam, ocorreu uma colisão lateral, fazendo com que ambos fossem arremessados ao solo.

Um dos motociclistas sofreu traumatismo craniano encefálico grave, além de diversas escoriações, sendo socorrido em estado grave para a Santa Casa. A outra condutora teve escoriações pelo corpo e também foi encaminhada posteriormente para a mesma unidade hospitalar. Há a suspeita de que ela não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Uma testemunha teria presenciado o acidente e pode auxiliar nas investigações, mas ainda não foi localizada. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

