Motociclista fica gravemente ferido após ser atingido por carro em Aquidauna

Um motociclista ficou gravemente ferido durante a noite desta segunda-feira (11), depois de ser atingido por um carro na BR-262, em Aquidauana.

Ele estava em uma moto Honda Fan, quando acabou sendo atingido na traseira por um Fiat Palio. Devido à colisão, conforme o site O Pantaneiro, o motociclista acabou ‘voando’ para o pára-brisa do veículo de passeio.

O homem acabou sendo socorrido por uma ambulância hospital de Aquidauana,que passava pelo local do acidente. Em seguida, o veículo foi interceptado por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que fez uma avaliação e estabilização da vítima, que apresentava uma lesão grave na cabeça. Além disso, tinha ferimentos pelo rosto, escoriações nos braços e a suspeita de fratura no quadril e na perna.

Depois disso ele foi levado para o Pronto Socorro de Aquidauana. Uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local, onde acompanhou a ocorrência.

