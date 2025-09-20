Menu
Polícia

Motociclista fica gravemente ferido após sofrer acidente em Corumbá

O rapaz teria passado direto em um semáforo com feito, colidindo frontalmente contra um carro

20 setembro 2025 - 15h34Brenda Assis

Um motociclista, de 26 anos, ficou gravemente ferido durante um acidente ocorrido na madrugada deste sábado (20), na rua América, em Corumbá.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelas equipes do site Diário Corumbaense, a vítima seguia em uma Honda Fan quando acabou colidindo contra um Volkswagen Gol.

Por conta da força do impacto, o rapaz ficou gravemente ferido, sofrendo uma fratura exposta na perna esquerda, ficando parte do osso sustentado apenas pela pele e outros ligamentos da área atingida. Além disso, tinha escoriações no corpo e um grave corte na cabeça.

Na versão apresentada pelo motorista do carro, o motociclista teria passado por um semáforo com defeito, colidindo frontalmente contra seu veículo. O condutor do Gol sofreu escoriações nos braços e no rosto.

O motociclista foi socorrido por equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros, antes de ser encaminhado para o Pronto-Socorro Municipal.

Uma equipe da Polícia Militar também atendeu a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

