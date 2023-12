Motociclista fica 'pendurado' em fios que foram derrubados por caminhão

Motorista de um caminhão, de 50 anos, foi preso por derrubar os fios que ocasionaram um acidente de moto, na Avenida Santa Catarina, localizada no bairro Sibipiruna, em Chapadão do Sul, durante a noite de quarta-feira (20).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Policia Militar foi acionada para atender um acidente de trânsito. Ao chegar no local, os policiais foram informados de que um caminhão, que carregava um maquinário agrícola, teria derrubado fios de energia e internet, fazendo com que eles ficassem caídos ou pendurados sobre a via.

Outro problema, além do interrompimento dos serviços a população, um motociclista que passava pelo local acabou ficando 'pendurado' ao se enroscar nos fios, caindo na sequência e ficando com lesões pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo a vítima e o levando para uma unidade de saúde. O caminhão foi encontrado a algumas quadras do acidente, ele ficou no local prestando apoio a vítima.

O motorista foi encaminhado para a Delegacia de Chapadão do Sul, onde o caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção do veículo automotor e dano.

Deixe seu Comentário

Leia Também