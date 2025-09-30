Motociclista foge após se envolver em acidente em Campo Grande

Uma motociclista, ainda não identificada, ‘fugiu’ após um acidente ocorrido na Rua Agronômica, localizada na Bairro Santo Eugênio, em Campo Grande. O caso foi registrado pela motorista do carro envolvido no acidente.

Conforme o boletim de ocorrência, a condutora contou que seguia pela rua, quando avançou em uma placa de ‘Pare’, já que o único veículo que a impedia de passar iria realizar uma conversão.

O problema é que o automóvel estava ‘escondendo’ uma moto, que acabou colidindo contra o carro da mulher. Por conta da batida, a motociclista ficou com a boca e o supercílio sangrando.

Preocupada, a motorista acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas enquanto esperavam a jovem realizou uma ligação e, minutos depois, um veículo chegou socorrendo-a e retirando a moto da cena do acidente.

Diante da situação, a condutora procurou a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol para registrar o caso como preservação de direito.

