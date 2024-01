Motociclista 'fura' preferencial e é atingido por carro em São Gabriel

Um motociclista invadiu a preferencial no cruzamento da Avenida São Francisco com a Rua Raimundo do Prado, em São Gabriel do Oeste na noite deste sábado (6), resultando em uma colisão com um veículo Corsa que seguia pela avenida no sentido bairro/centro.

De acordo com informações do site Idest, o motociclista não respeitou a sinalização preferencial no momento do impacto. O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e prestou socorro ao motociclista, que apresentava possíveis fraturas na perna. Ele foi prontamente encaminhado ao hospital, onde recebeu atendimento médico.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também prestou assistência no local do acidente. O motorista do Corsa não se feriu.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também