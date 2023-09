Motociclista invade a pista contrária, bate em carro e morre em Dourados

Polícia Idoso se irrita com som alto do vizinho e tenta matá-lo a facadas em Ribas

Polícia Com ciúmes da esposa, homem mata o próprio pai a facadas

Polícia Motociclista que se acidentou no Danubio Azul morre na Santa Casa

Polícia Do nada, mulher quebra rodo nas costas do marido após bebedeira

Interior Homem é preso em Bonito após espancar esposa com pedradas

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Ponto Atendimento Comunitário) de Dourados, como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

No entanto, Benicio não resistiu aos ferimentos da colisão, morrendo durante o começo da tarde desta segunda-feira. As equipes da Polícia Civil foram procuradas pelo seu cunhado, para informar sobre o falecendo da vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista do Jeep contou a polícia logo após passar pelo redutor de velocidade, quebra-molas, em frente a empresa foi surpreendido por Benicio, que estava em uma Honda CG Titan.

Benicio de Jesus Sá, de 42 anos, morreu após invadir a pista contrária e colidir a motocicleta em que estava contra um Jeep Willys na BR-163, próximo a uma empresa no Anel Viário Norte de Dourados, durante o começo da noite de sábado (2). A vítima fatal faleceu nesta segunda-feira (4), no Hospital da Vida.