Motociclista morre ao bater em caminhão boiadeiro na BR-163, em Coxim

A motociclista Silvia Mariana Rodrigues, de 33 anos, morreu ao se envolver em um acidente durante a noite de sábado (9), na BR-163, próximo ao perímetro urbano de Coxim.

Conforme as informações policiais, ela pilotava uma Yamaha Fazer 250 quando acabou colidindo frontalmente contra um caminhão carregado com gado.

As equipes da Motiva Pantanal e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram acionadas, mas ao chegar no local, a vítima já estava sem sinais vitais.

Segundo o site Coxim Agora, Silvia era moradora de Coxim e cursava Química no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

A dinâmica do acidente não chegou a ser divulgada pelas autoridades. O caso deve ser investigado pelas autoridades locais.

