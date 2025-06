Motociclista morre ao bater em carreta parada na cidade de Três Lagoas

João Pedro de Oliveira, de 23 anos, morreu ao perder o controle de direção e bater contra uma carreta estacionada no Bairro Residencial Novo Oeste, em Três Lagoas, durante a noite de segunda-feira (23).

Conforme as informações do site RCN 67, o rapaz seguia de moto quando acabou perdendo o controle. Ao bater na carreta, ele sofreu traumatismo craniano e facial, não resistindo aos ferimentos e morrendo no local.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso. O corpo do homem foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

