Motociclista morre ao bater em carro na BR-158, em Três Lagoas

O motociclista Mauro Divino, de 58 anos, morreu depois de colidir contra um carro durante a manhã desta quinta-feira (11), na BR-158, em Três Lagoas.

Conforme as informações preliminares, Mauro estava de moto fazendo uma conversão na rodovia, quando acabou colidindo contra uma Fiat Strada. O motorista do carro chegou a correr para prestar socorro a vítima, enquanto aguardava a chegada do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

No entanto, o motociclista não resistiu e acabou falecendo ainda no local do acidente. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo as investigações iniciais sobre o caso.

