Motociclista morre ao bater em carro na BR-262, em Ribas do Rio Pardo

Um motociclista, identificado inicialmente como Gugu, morreu ao colidir contra a traseira de um carro durante o final da manhã desta sexta-feira (16), na BR-262, em Ribas do Rio Pardo.

Como o acidente aconteceu há pouco, ainda não existem informações a respeito dos detalhes da colisão.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas ao chegar no local o rapaz já estava sem sinais vitais. A área foi isolada para que as equipes periciais possam trabalhar e fazer as investigações iniciais a respeito do acidente fatal.

Através das redes sociais, moradores da cidade lamentaram o ocorrido. Ainda segundo os moradores da cidade, a vítima teria perdido a esposa em 2024. Ele deixa dois filhos pequenos.

