Polícia

Motociclista morre ao bater moto contra caminhão na BR-163, em Dourados

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades policiais

29 novembro 2025 - 18h11Brenda Assis
O caso aconteceu na manhã de hojeO caso aconteceu na manhã de hoje   (Reprodução/Dourados News)

José Edson Fixina Santos, de 20 anos, morreu durante um grave acidente ocorrido na manhã deste sábado (29), na BR-163, em Dourados.

Conforme as informações policiais, a vítima seguia de moto pela rodovia quando acabou atingindo uma carreta na pista. As equipes de socorro chegaram a ser acionadas, mas ao chegar no local indicado, o rapaz já estava sem sinais vitais.

A área foi isolada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) até a chegada da Perícia Técnica e da Polícia Civil, que realizou os trabalhos necessários no local com o apoio da Motiva Pantanal.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades policiais.

