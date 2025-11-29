Motociclista morre ao bater moto contra caminhão na BR-163, em Dourados

José Edson Fixina Santos, de 20 anos, morreu durante um grave acidente ocorrido na manhã deste sábado (29), na BR-163, em Dourados.
Conforme as informações policiais, a vítima seguia de moto pela rodovia quando acabou atingindo uma carreta na pista. As equipes de socorro chegaram a ser acionadas, mas ao chegar no local indicado, o rapaz já estava sem sinais vitais.
A área foi isolada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) até a chegada da Perícia Técnica e da Polícia Civil, que realizou os trabalhos necessários no local com o apoio da Motiva Pantanal.
As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades policiais.
