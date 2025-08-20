Motociclista morre ao bater na traseira de caminhonete na BR-158

Homem, ainda não identificado, morreu após bater a moto que conduzia na traseira de uma caminhonete na BR-158, entre Cassilândia e Paranaíba, durante a tarde desta terça-feira (19).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Cassilândia Urgente, a vítima seguia pela rodovia em uma Honda Biz quando, por motivos ainda desconhecidos, acabou atingindo a traseira de uma Toyota Hilux.

Devido a gravidade da colisão, o rapaz faleceu ainda no local. Ainda segundo o site, o caso foi atendido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e pela Perícia Técnica.

As autoridades tentam apurar as causas e a dinâmica do acidente.

