Polícia

Motociclista morre ao bater na traseira de caminhonete na BR-158

A vítima faleceu ainda no local do acidente, não dando tempo de ser socorrido pelas autoridades

20 agosto 2025 - 15h51Brenda Assis
O caso aconteceu na tarde de terça-feiraO caso aconteceu na tarde de terça-feira   (Foto: Cassilândia Urgente)

Homem, ainda não identificado, morreu após bater a moto que conduzia na traseira de uma caminhonete na BR-158, entre Cassilândia e Paranaíba, durante a tarde desta terça-feira (19).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Cassilândia Urgente, a vítima seguia pela rodovia em uma Honda Biz quando, por motivos ainda desconhecidos, acabou atingindo a traseira de uma Toyota Hilux.

Devido a gravidade da colisão, o rapaz faleceu ainda no local. Ainda segundo o site, o caso foi atendido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e pela Perícia Técnica.

As autoridades tentam apurar as causas e a dinâmica do acidente.

