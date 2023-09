Motociclista morre ao cair e quebrar o pescoço durante acidente em Nova Andradina

O motociclista Weliton Pereira da Silva, de 33 anos, após quebrar o pescoço durante um acidente de trânsito na madrugada de quinta-feira (14), na Rua Gracindo Lourença Abílio, na região do Durval Andrade Filho, em Nova Andradina. Ele havia saído da cadeia no dia anterior a sua morte.

As informações inicias apontam que ele estava trafegando, quando em determinado momento acabou colidindo contra um monte de terra. A rua está em obras, por isso acabou sendo bloqueada pela terra.

Por conta da colisão, ele acabou caindo e quebrando o pescoço, morrendo ainda no local. Conforme o Jornal da Nova, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas apenas constatou o óbito.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica foram até o local do acidente, para fazer os levantamentos iniciais sobre o caso.

Liberdade curta –

Ainda de acordo com o site, Weliton possuía mais de 20 passagens pela polícia. Sua última prisão aconteceu no mês de agosto, quando foi flagrado com objetos proveniente de furto.

Na ocasião, as equipes da SIG (seção de Investigações Gerais) também o autuaram por tráfico de drogas. Ele ficou preso até a quarta-feira (13), quando foi solto.

