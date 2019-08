Motociclista morre ao colidir com carro na MS-386

João Deimar Rosa Ferreira, 51, morreu em um acidente de trânsito na MS-386, região de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai.

O acidente ocorreu próximo ao distrito de Sanga Puitã nessa segunda-feira (12).

A vítima trafegava numa motocicleta por volta das 10h30, quando ao sair de uma estrada vicinal, acabou colidindo contra um carro de passeio.

O homem morreu no local do acidente. A perícia foi acionado e esteve no local.A polícia encaminhou o carro para Segundo Distrito Policial de Ponta Porã.

Deixe seu Comentário

Leia Também