Motociclista morre ao colidir de frente com trator na MS-170

Henrique Ramos, 19 anos, morreu após colidir de motocicleta contra um trator na MS-170, em Anastácio na noite desse domingo (5)

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista do trator contou à polícia que estava no local molhando a pista para baixar a poeira. Eem determinado momento o motociclista, que seguia no sentido contrário, invadiu a pista e colidiu de frente com o trator.

Com a colisão, Henrique foi arremessado às margens da rodovia e morreu na hora. Ainda segundo relatos do motorista do trator, um casal que passou pelo local disse que a vítima estava em alta velocidade e que havia feito uma ultrapassagem anteriormente.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Anastácio.

Deixe seu Comentário

Leia Também