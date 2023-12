Motociclista morre ao dormir e bater em poste de luz em Dourados

O jovem Pedro Gabriel de Araújo Camargo, de 23 anos, morreu depois de colidir a moto que pilotava contra um poste na madrugada desta quinta-feira (30), na cidade de Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, o pai do menino teria sido acionado para ir até o local do acidente. Ao chegar, ele relatou que o filho havia tomado remédio. A suspeita é que ele tenha dormido enquanto pilotava, vindo a colidir frontalmente contra o poste de luz.

Pedro foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado as pressas para o Hospital Municipal de Dourados. Porém, devido a gravidade dos ferimentos, não resistiu e acabou falecendo.

O pai do rapaz não soube informar o local e mais detalhes do acidente. Para a polícia, o cunhado de Pedro informou que ele teria problemas com vícios, por isso tomava calmantes durante o tratamento.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município de Dourados.

