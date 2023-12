Motociclista morre ao perder o controle e bater em placa de sinalização em MS

Um motociclista, de aproximadamente 50 anos, morreu no sábado (23), após bater em uma placa de sinalização no Km-25, da rodovia MS-306, em Chapadão do Sul.

Conforme as informações do site O Correio News, uma testemunha que vinha logo atrás, viu um carro fazendo uma ultrapassagem e o motociclista no lado contrário da pista. Com isso, o motorista voltou para a pista assustando o motociclista.

A vítima, que seguia sentido Cassilândia, acabou perdendo o controle da moto batendo na placa. Com o impacto da batida, o capacete saiu da cabeça da vítima, que morreu no local.

