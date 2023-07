Motociclista morre ao se acidentar e depois ser atropelado por caminhonete em MS

O motociclista, Odilson Olímpio Afonso Paz, morreu ao se acidentar e logo depois ser atropelado por uma caminhonete no cruzamento Manoel Murtinho e rua Dom Aquino, em Anastácio. O acidente aconteceu durante a noite de quarta-feira (12).

Conforme o site O Pantaneiro, Odilson teria colidido contra outro motociclista no cruzamento. Porém, sem sorte, a vítima foi atropelada por uma caminhonete que vinha logo atrás. O veículo não teria tido tempo hábil de desviar do acidente, passando por cima do corpo do condutor.

Devido a gravidade, o motociclista faleceu ainda no local do acidente. O site informou ainda que a caminhonete chegou a parar a cerca de uma quadra de distância da colisão, mas fugiu em seguida.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e socorreram a segunda vítima para o Hospital Regional de Aquidauana. Não existem informações a respeito de seu estado de saúde.

A Polícia Militar de Trânsito, Polícia Civil e a Perícia Técnica estiveram no local para fazer as apurações iniciais sobre o caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também