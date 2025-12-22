Menu
Menu Busca segunda, 22 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Motociclista morre ao se acidentar em Itaporã

Daniele Canteiro chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

22 dezembro 2025 - 11h12Brenda Assis

A motociclista Daniele Canteiro Vargas, de 30 anos, morreu após sofrer um grave acidente na noite deste domingo (21), na rodovia MS-156, em Itaporã.

Segundo o boletim de ocorrência, Daniele seguia pela rodovia, que liga o município ao distrito de Montese, quando se envolveu no acidente. A polícia foi acionada por um morador que passava pelo local e encontrou a vítima.

Equipes de socorro foram chamadas e prestaram atendimento à motociclista, que chegou a ser levada para um hospital da região. Apesar dos esforços médicos, ela não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois.

Um homem que era ex-colega de trabalho da vítima permaneceu no local acompanhando os trabalhos da Polícia Civil e da Perícia Técnica, ficando responsável pela motocicleta após os procedimentos.

A dinâmica do acidente não foi informada no registro policial. O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal e será apurado pelas autoridades.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ilustrativa
Polícia
Capotamento mata motorista entre Piraporã e Rio Brilhante
Imagem Ilustrativa
Polícia
Briga termina com homem esfaqueado em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Autor de homicídio em Anhanduí se entrega a polícia 8 meses após o crime
Idoso morre ao ser atingido por moto da Guarda Municipal de Dourados
Polícia
Idoso morre ao ser atingido por moto da Guarda Municipal de Dourados
Jovem fica ferido após confusão em tabacaria no Nova Lima
Polícia
Jovem fica ferido após confusão em tabacaria no Nova Lima
O caso aconteceu durante o final de semana
Polícia
Homem morre afogado após caminhonete cair de balsa no Rio Apa, em Caracol
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem tenta ajudar bêbado na rua e é agredido com tijoladas na cabeça em Taquarussu
DP de Itaquiraí
Polícia
Homem é morto a tiros enquanto dirigia carro em Itaquiraí
VÍDEO: Cavalos são encontrados soltos na Avenida Gury Marques, em Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Cavalos são encontrados soltos na Avenida Gury Marques, em Campo Grande
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Motorista foge após atropelar idosa no Vida Nova III

Mais Lidas

VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Os militares atuam na 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)
Polícia
Policial militar de MS é preso durante as férias no Pernambuco
Carro foi parar na vegetação após a colisão
Polícia
Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital
Dos ouvidos, 79% desaprovam a admistração da atual prefeita
Política
Pesquisa mostra Adriane como pior prefeita das capitais do Brasil