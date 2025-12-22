Motociclista morre ao se acidentar em Itaporã

A motociclista Daniele Canteiro Vargas, de 30 anos, morreu após sofrer um grave acidente na noite deste domingo (21), na rodovia MS-156, em Itaporã.

Segundo o boletim de ocorrência, Daniele seguia pela rodovia, que liga o município ao distrito de Montese, quando se envolveu no acidente. A polícia foi acionada por um morador que passava pelo local e encontrou a vítima.

Equipes de socorro foram chamadas e prestaram atendimento à motociclista, que chegou a ser levada para um hospital da região. Apesar dos esforços médicos, ela não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois.

Um homem que era ex-colega de trabalho da vítima permaneceu no local acompanhando os trabalhos da Polícia Civil e da Perícia Técnica, ficando responsável pela motocicleta após os procedimentos.

A dinâmica do acidente não foi informada no registro policial. O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal e será apurado pelas autoridades.

