Motociclista morre ao sofrer acidente e ter perda de massa encefálica em Corumbá

O motociclista, Otávio Júnior de Barros Saballa, de 28 anos, morreu após se envolver um acidente durante a madrugada desta segunda-feira (17), no cruzamento das ruas Cyríaco de Toledo com Santa Catarina, região de Corumbá.

Conforme o site Diário Corumbaense, consta no boletim de ocorrência que uma equipe da Polícia Militar fazia rondas pela região onde o acidente aconteceu quando foi abordada por um casal, informando o ocorrido.

Ao ir até o local indicado, se depararam com uma mulher, passageira da moto, pedindo por socorro. No entanto, reparando bem na cena apresentada viram que o motociclista não se movia, ele também teria perdido massa encefálica. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender a vítima.

Para os policiais, moradores da região disseram terem apenas ouvido um barulho alto, não tendo presenciado o acidente que vitimou Otávio.

Durante o serviço da Perícia Técnica, foram encontradas diversas latas de cerveja ao redor da motocicleta. Todas lacradas.

Equipes da Polícia Civil também estiveram na cena do acidente fazendo as investigações sobre o caso, que foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

