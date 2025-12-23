Menu
Motociclista morre após acidente com caminhonete na Avenida Bandeirantes

a colisão envolveu duas motos e um veículo que deixou o local sem prestar socorro

23 dezembro 2025 - 08h23
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado

Um motociclista morreu após um grave acidente de trânsito registrado na tarde de segunda-feira (22), na Avenida Bandeirantes, região do bairro Guanandi, em Campo Grande. A colisão envolveu duas motocicletas e uma caminhonete, que não permaneceu no local. 

De acordo com o boletim de ocorrência, a batida começou quando uma motocicleta Honda CG Fan colidiu na traseira de uma caminhonete que seguia pela via. Em seguida, houve a colisão entre as duas motos. Testemunhas relataram que o veículo maior, uma Ford F-350, deixou o local sem prestar socorro. No local do acidente, havia apenas um parente de uma das vítimas, que não conseguiu repassar muitas informações.

Uma das vítimas, Arthur Gleizer que conduzia a outra motocicleta atingida e o passageiro foram socorridos em estado grave e levada para a Santa Casa. Já o condutor da Honda Fan, identificado como Tiago Duarte de Lima, de 38 anos, chegou a passar por cirurgia, mas morreu no centro cirúrgico.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde serão adotadas as providências para apurar as circunstâncias do acidente e a identificação do veículo que deixou o local.

