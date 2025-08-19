Menu
Polícia

Motociclista morre após atingir ciclista de 14 anos em Coxim

O menor é filho do vereador Marcinho Souza e precisou passar por cirurgia

19 agosto 2025 - 15h51Brenda Assis

O motociclista Reinaldo Filho Vargas, de 24 anos, morreu depois de se envolver em um acidente e atropelar um ciclista, de 14 anos, filho do vereador Marcinho Souza, na cidade de Coxim. O caso aconteceu no começo da tarde de segunda-feira (18).

Conforme as informações policiais, Reinaldo era funcionário de um supermercado e saiu do expediente para ir almoçar quando acabou colidindo com o adolescente no cruzamento da Avenida General Mendes de Moraes com a Rua Dos Jasmins, na região do bairro Jardim Aeroporto.

O motociclista foi socorrido ainda com vida, sendo encaminhado com urgência para o Hospital Regional Álvaro Fontoura. No entanto, segundo o site Edição MS, ele teve uma parada cardiorrespiratória, falecendo após 40 minutos de tentativa de reanimação.

Ainda de acordo com o site, o menor havia acabado de sair da escola e seguia para casa quando se envolveu no acidente. Seu pai, vereador da cidade, contou que estava caminho de Brasília quando soube do ocorrido, porém, detalhou que o adolescente não sofreu fratura, mas, teve um corte profundo na perna, com laceração e vai precisar de intervenção cirúrgica.

As causas exatas do caso estão sendo investigadas pelas autoridades locais.

