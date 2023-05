Motociclista morre após bater contra placa de sinalização em MS

Maklen dos Santos Leite, de 35 anos, morreu após bater a moto em que estava contra uma placa de sinalização na MS-384, em Antônio João. O acidente aconteceu durante a noite de domingo (28).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava em uma moto Star preta, de origem paraguaia, com uma mulher na garupa. Já no final da Av. Eugênio Penzo e início da MS-384, o motociclista acabou perdendo o controle do veículo, colidindo contra a placa.

A garupa precisou ser socorrida até o Hospital Municipal. O motociclista faleceu ainda no local do acidente, não dando tempo de ser socorrido.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

