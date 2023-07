Motociclista morre após bater em caminhão estacionado, cair e ser atropelado

O motociclista Damião Lopez Prieto, de 23 anos, morreu após colidir contra um caminhão estacionado às margens da BR-463, cair na pista e ser atropelado por uma carreta que passava pelo local. O acidente aconteceu km 103 nas proximidades do trevo de Amambai, em Ponta Porã.

Consta no boletim de ocorrência, a vítima seguia em uma moto estrangeira pelo acostamento da rodovia quando acabou se deparando com um caminhão parado na margem da via. Neste momento, acabou colidindo contra o para-choque do veículo.

Após bater, Damião caiu na pista de rolamento, sendo atropelado por uma carreta que passava no local no momento em que tudo aconteceu. Por conta disso, ele acabou falecendo ainda na pista, sem chance de ser socorrido.

Um familiar do jovem esteve no local, fazendo a identificação do corpo e apresentando um documento do rapaz. Foi localizado junto ao casaco da vítima um frasco contendo bebida alcoólica, corote.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram na cena do acidente fazendo as apurações necessárias sobre o caso, que foi registrado na 1° Delegacia de Polícia Civil, como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

