Motociclista morre após bater em caminhão estacionado na rua em Costa Rica

Motociclista, de 35 anos, morreu após colidir a moto em que estava em um caminhão parado na Avenida José Ferreira da Costa, região central de Costa Rica, durante a madrugada desta segunda-feira (25).

Conforme o registro policial, ele estava transitando no sentido Norte da pista quando, por motivos ainda não identificados, acabou batendo na traseira de um caminhão, que estava devidamente estacionado na via.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima já estava sem vida quando as equipes chegaram ao local do acidente.

O caminhão esta com todos os seus documentos em dia, no entanto, a motocicleta estava com o documento atrasado, precisando ser removida para o pátio do Detran.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local, para fazer as investigações iniciais sobre o caso. A colisão foi registrada como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima, na Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica.

Deixe seu Comentário

Leia Também