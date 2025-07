Motociclista morre após bater moto em carreta na BR-163, em Campo Grande

José Antônio Gomes Filho, de 68 anos, morreu ao bater a moto que conduzia contra uma carreta na BR-163, durante a tarde de domingo (27), em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, s equipes da CCR MSVias foram acionadas por volta das 16h14 da tarde de ontem, para atender um caso no km 475,8 da rodovia.

No local, as equipes identificaram que foi uma colisão transversal entre uma carreta e uma moto. Diante da situação, o óbito acabou sendo constatado ainda na rodovia.

“Devido à ocorrência, houve interdição da pista com desvio de tráfego, além de registro de 1 km de congestionamento nos sentidos norte e sul. As equipes atuaram no atendimento e via foi liberada para o tráfego posteriormente”, disse a concessionaria em nota.

Os ocupantes da carreta não tiveram ferimentos pelo corpo e não precisaram de atendimento médico. O caso está sendo investigado pelas equipes da Polícia Civil, para identificar as causas do acidente.

