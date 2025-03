Motociclista morre apÃ³s bater no meio fio e ser jogado em placa na Gury Marques

Um motociclista, de 43 anos, morreu após bater a moto que pilotava no meio fio da Avenida Gury Marques, na região do Bairro Cidade Morena, em Campo Grande. O caso aconteceu durante a noite de sábado (29).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada para atender o caso. Ao chegar no endereço indicado, os policiais encontraram a moto Harley Daivisson com várias avarias, caída no meio da rua e o corpo da vítima próximo ao meio fio.

A área havia sido isolada pelo Corpo de Bombeiros e pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Apesar do acidente, no local não foram encontradas testemunhas que pudessem dar detalhes sobre a dinâmica do ocorrido.

Familiares do homem foram na avenida, contando que a vítima estava perto de casa quando acabou se acidentando.

A Perícia Técnica apurou que o motociclista teria perdido o controle de direção, sofrido um desvio direcional a direita e colidido contra o meio fio, sendo arremessado contra uma placa de sinalização.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vitima na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

