Motociclista morre após cair e bater em canteiro na Nelly Martins

Um jovem de 27 anos foi mais uma vítima de um acidente fatal na madrugada deste sábado (12), no cruzamento da avenida Nelly Martins com a rua Rio Negro no Carandá.

Conforme registrado pela Polícia Civil, após averiguar a dinâmica do acidente, foi constatado que a vítima estava em uma Yamaha/Xt e trafegava pela Av Nelly no sentido Sul/Norte, quando ao chegar na Rua Rio Negro, caiu, vindo a se chocar na guia do canteiro central e posteriormente em uma árvore de pequeno porte.

A vítima estava com ferimento na cabeça, braço esquerdo e região abdominal, próximo à barriga e foi socorrida para a Santa Casa, mas não resistiu e morreu minutos depois.

