Motociclista morre apÃ³s colidir com caÃ§amba de lixo no UniversitÃ¡rio

Um homem de 53 anos e sua companheira de 48 anos, foram vítimas de um acidente trágico que acabou ceifando a vida do condutor da motocicleta na manhã deste sábado (1°), na região do bairro Universitário, em Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, o motociclista colidiu com uma caçamba de lixo e acabou batendo a cabeça, resultando em um afundamento do crânio e morreu ainda no local. Já a garupa foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande e não corre risco de morte.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar esteve no local, juntamente com a perícia criminal.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também