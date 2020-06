Motociclista morre após colidir com caminhão parado

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

O motociclista Frank Marinaldo Rossati de Oliveira, 46 anos, morreu na noite des sexta-feira (26) após bater na traseira de um caminhão bitrem, adaptado para o transporte de areia, que estava estacionado na rua Vitório Fedrizzi, no bairro Vila Toscana II Plano, em Dourados.

Segundo informações do Dourados News, a vítima seguia pela rua no momento em que a chuva estava muito forte, o que pode te-lo levado a bater contra o caminhão que estava estacionado em frente a uma parada de ônibus.

Uma guarnição do 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Dourados foi acionada, mas quando chegaram no local, Frank já não apresentava sinais vitais.

