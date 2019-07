Motociclista morre após colidir com guia de meio fio

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Gleverson Iglei de Matos Araújo morreu após perder o controle da direção da motocicleta em que estava na madrugada desta sexta-feira (26) em Dourados.

Conforme informações do Dourados News, o motociclista trafegava pela via nas proximidades do Centro Administrativo Municipal (CAM) acompanhado de uma mulher e ao passar por uma rotatória, bateu na guia de meio fio.

Com a velocidade, Gleverson foi arremessado contra um poste. Ele morreu no local do acidente.

A passageira que o acompanhava recebeu atendimento de socorristas e precisou ser encaminhada ao hospital.

O corpo de Gleverson foi encaminhado para o ao nstituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) de Dourados.

