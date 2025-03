Motociclista morre apÃ³s perder o controle de direÃ§Ã£o e bater em guard rail em Ponta PorÃ£

Giovane Cleber Martins De Souza, de 32 anos, morreu após perder o controle de direção da moto que pilotava e bater no guard rail localizado às margens da MS-166, localizado na altura do Distrito de Cabeceira do Apa, em Ponta Porã.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar de Antônio João foi acionada por populares após o acidente. Ao chegar no local, uma testemunha detalhou que populares ergueram a moto da vítima e logo perceberam que ele estaria sem vida.

A Perícia Técnica e a Polícia Civil foram acionadas para atender o caso, fazendo os levantamentos iniciais a respeito da dinâmica exata do acidente.

A mesma testemunha contou aos policiais que Giovane teria passado o dia ingerindo bebidas alcoólicas com um homem identificado como ‘Flavinho Borracheiro’, sendo que durante a noite, ao ir embora, perdeu o controle de direção sozinho e colidiu contra a proteção lateral da pista.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima e será investigado.

